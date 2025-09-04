Ni siquiera presentó el examen de estado para graduarse: Jennifer Pedraza sobre Juliana Guerrero

Jennifer Pedraza, representante a la Cámara, estuvo en W Sin Carreta sobre Juliana Guerrero, quien sería la próxima viceministra de la Juventud. La congresista hizo una investigación en la que encontró que Guerrero no habría presentado la de estado.

“Al revisar los datos de la señora Juliana Guerrero nos encontramos que ni siquiera presentó el examen de estado, un requisito para graduarse”, afirmó.

Asimismo, la congresista mencionó que cuando inició la investigación para saber la trayectoria profesional y los méritos académicos de Guerrero, vio que se modificó la hoja de vida de manera “exprés”.

“Pasó de tener un técnico en el Sena, algo muy valioso, a un título profesional (en 15 días). Cuando indagamos y vimos que no tiene tarjeta profesional, eso nos llevó a seguir en la investigación”, dijo.

Señaló que en el escenario ideal se establece que la persona que llegue a ocupar el cargo de viceministro de las Juventudes debe tener un posgrado. Sin embargo, en caso en que cumpla con ello, “se puede suplir con una experiencia de 24 meses. Son criterios que no cumple Juliana Guerrero”.

Sobre las declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro, quien calificó como “clasistas” las denuncias contra Juliana Guerrero, Pedraza expresó: “yo vengo de la lucha por la educación como un derecho y es porque reconozco que cambia quienes somos”.

Finalmente, la representan anunció que, en caso de que la información en la hoja de vida de Juliana Guerrero no sea veraz, pedirán una investigación disciplinaria y demandarán el decreto de posesión.

“Solamente reporta cinco semestres de contaduría pública en la Universidad del Cesar. Sin embargo, esto podría estar desactualizado”, aclaró.