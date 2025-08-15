Confirmado: Juliana Guerrero será la nueva viceministra de la Juventud

Juliana Guerrero, exasesora del Ministerio del Interior, será la nueva viceministra para la Juventud. Así se confirmó en horas de la noche de este 14 de agosto tras la publicación de su hoja de vida por parte de la Presidencia de la República.

La nueva funcionaria ha estado envuelta en polémicas. Una de ellas, la revelada por la revista Cambio, que dio a conocer que Juliana junto a su hermana Verónica Guerrero habrían volado en aviones oficiales e incluso ya habrían metido mano en el ministerio, previo al nombramiento.

Se dieron a conocer audios en los cuales, las hermanas Guerrero estarían organizando la contratación del ministerio de la Igualdad. “Solicitar que ningún contrato laboral sale, ni una OPS, y nada de contratar. Sí, pero igual hay que dejar la salvedad que todo se para”, se escucha en la conversación.

A Juliana Guerrero, la nueva viceministra de la Juventud, se ha señalado de tener poca experiencia para llegar al cargo. De hecho, según su hoja de vida, tiene estudios técnicos y tecnológicos del Sena en gestión contable y contabilización de operaciones comerciales.

Hace pocas semanas, en medio de las versiones que indicaban que Guerrero llegaría a Minigualdad, el presidente Petro salió en defensa de la nueva funcionaria: “Me parece que ver mujeres jóvenes, rebeldes y populares y de color, es una tragedia. Claro que por jóvenes deberían tener menos estudios que un viejo, pero hay viejos que no leen”.

“Parece que acusar de manejar un ministerio que en realidad manejan otros, no es cierto”, agregó.

Asimismo, el mandatario señaló: “el ministerio de la igualdad debe ser salvado, la lucha por la igualdad jamás debe morir. Y debe ser manejado por quienes han sufrido la discriminación, con sabiduría”.

De hecho, hace pocos días en diálogo con la W, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró: “yo la nombro porque me toca firmar el nombramiento”, afirmó sobre la llegada de Juliana Guerrero a su cartera.

