“Ningún presidente en mi vida ha hecho más por Colombia que Álvaro Uribe Vélez”: Bernie Moreno

El senador Bernie Moreno confirmó que compartió tiempo con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Foto tomada del perfil de X @berniemoreno

Durante su visita a Colombia, el senador republicano Bernie Moreno confirmó que compartió tiempo con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien está en prisión domiciliaria en su finca, en Rionegro, por cuenta de la condena en su contra por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

El senador estadounidense compartió una fotografía con Álvaro Uribe en su red social X, donde confirmó el encuentro y dejó un sentido mensaje para el expresidente.

“Ningún presidente en mi vida ha hecho más por Colombia que Álvaro Uribe. Fue un honor compartir tiempo con él, compartir lo que hemos aprendido en nuestro viaje hasta ahora e imaginar un futuro brillante para quien podría ser el mayor aliado de Estados Unidos en Sudamérica”, escribió Bernie Moreno.

Ningún presidente en mi vida ha hecho más por Colombia que @AlvaroUribeVel.



Recordemos que la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia Aranda, condenó al expresidente Álvaro Uribe Vélez a 144 meses de prisión, equivalente a 12 años.

De igual manera, la juez impuso una multa de 2.420 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV) e impuso una inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 100 meses y 20 días, es decir, 8 años y 4 meses. En la decisión la juez le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria o casa por cárcel.

Bernie Moreno en Colombia

Durante su estadía en territorio colombiano, además de compartir con Álvaro Uribe, Bernie Moreno estuvo presente en el homenaje Miguel Uribe, junto a Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, y John McNamara, embajador estadounidense en Colombia.

Asimismo, hizo presencia en el Congreso de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) en Cartagena, donde sostuvo una reunión de alto nivel con más de 180 empresarios y destacó que lo más importante es que ellos “saben que los Estados Unidos quieren mucho a Colombia y a los colombianos”.

De igual manera, en La W con Julio Sánchez Cristo, el senador estadounidense habló de la fuerte campaña emprendida por Estados Unidos contra el Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por quien ofrecen una recompensa de 50 millones de dólares y a quien incautaron bienes por más de 700 millones de dólares.

En cuanto al mandatario venezolano, Moreno lo calificó como “criminal y narcotraficante” y advirtió que “ha destruido a ese gran país”.

Por último, el senador estadounidense advirtió: “yo creo que el ‘reign of terror’ (reino de terror) de Maduro en Venezuela ya está para acabar, yo creo que no acaba este año”.

