Petro dice que pensó en prohibir ingreso de subsecretario de Estado de EE.UU. a Colombia

El subsecretario de Estado de Estados Unidos llegaría en las próximas horas a Bogotá para participar en los homenajes a Miguel Uribe Turbay.

Gustavo Petro. Foto: Presidencia.

El presidente Gustavo Petro aseguró que pensó en la posibilidad de restringir el ingreso a Colombia del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, por haberlo insultado, según el primer mandatario.

“Dice el subsecretario de Estado que va a venir esta noche. Yo podría impedirlo. Y lo he pensado porque me insultó. Pero no soy igual que ellos”, afirmó Petro.

“El señor Landau dice que el presidente ‘comunista’. Tengo que confesar que me he leído a Marx de punta a punta, lo comprendo y lo uso como teoría y me ha servido para que Colombia no caiga en una depresión económica”, aseguró Petro en respuesta al funcionario estadounidense, que vendría a Colombia para participar en las honras fúnebres a Miguel Uribe.

