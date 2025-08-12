“Petro ha sido errático”: secretario de Estado Rubio lanza dura crítica a Gobierno de Colombia

Este martes 12 de agosto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lanzó en diálogo con Sid And Friends in the Morning una dura advertencia sobre la situación en Colombia, país que por estos días afronta días difíciles tras la muerte del senador y precandidato Miguel Uribe.

Rubio Recordó que “a principios de los 90 Colombia era básicamente un estado fallido” y que el país estuvo “al borde del colapso” antes de lograr recuperar el control frente a los cárteles del narcotráfico o mejor, de lograr avances en la lucha contra las drogas.

Rubio expresó su preocupación por lo que ha pasado los últimos 3 años en Colombia calificando la situación como algo triste, agregando que hay claras señales de retroceso, al señalar que “solamente pensar que podría regresar debido a la violencia política o la violencia del narcotráfico o lo que sea es desgarrador”.

El jefe de la diplomacia estadounidense hizo un llamado a las instituciones para que “no estén a favor de este plan de juego que se está llevando a cabo ahora”.

