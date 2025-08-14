Designados los 3 magistrados que revisarán la apelación contra condena de Álvaro Uribe Vélez

Según la oficina de prensa del Tribunal Superior de Bogotá, Rama Jurídica de la República de Colombia, los tres magistrados que revisaran la apelación serán: Leonor Oviedo Pinto, Alexandra Ossa Sánchez Y Manuel Antonio Merchán, quien tomara el rol de presidente de sala y ponente de la decisión.

Recordemos que el caso se encuentra en estas instancias, ya que el pasado 1 de agosto de 2025, la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia Aranda, condenó al expresidente Álvaro Uribe Vélez a 144 meses de prisión, es decir, 12 años.

Le puede interesar: Unión Patriótica rechazó declaraciones de Álvaro Uribe desde el velorio del senador Miguel Uribe

Esto ocurre después de que Álvaro Uribe Vélez fuera hallado responsable de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

Del mismo modo, la juez impuso una multa de 2.420 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV) e impuso una inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 100 meses y 20 días, es decir, 8 años y 4 meses.

En la decisión la juez le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria o casa por cárcel. Sin embargo, para hacerla efectiva, deberá pagar una caución o póliza judicial de cuatro SMLMV.

Vea aquí: Sala Penal de la Corte tendrá última palabra en disputa entre Álvaro Hernán Prada y Montealegre

La designación de dichos magistrados se dá, pues el miércoles 13 de agosto la defensa de Álvaro Uribe Vélez radicó el recurso de apelación ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, con el objetivo de tumbar el fallo de primera instancia en donde se le impone una pena de 12 años de prisión.

Escuche W Radio en vivo: