Unión Patriótica rechazó declaraciones de Álvaro Uribe desde el velorio del senador Miguel Uribe

Luego de que el expresidente Álvaro Uribe asegurara que algunos militantes de la Unión Patriótica (UP), según él, promovieron el secuestro y participaron de órdenes de asesinato. Esto, en una carta leída por el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, en la velación del senador Miguel Uribe Turbay en el Salón Elíptico del Congreso, la UP se pronunció.

Desde el partido, rechazaron esas declaraciones y aseguraron que constituyen “una grave distorsión de la verdad histórica y un intento inaceptable de justificar uno de los episodios más dolorosos de violencia política en Colombia: el genocidio perpetrado contra nuestro partido”, señalaron.

En el pronunciamiento, también advirtieron que “no puede usarse este momento de dolor para atizar la violencia política” y calificaron las palabras de Uribe como un acto de “altísima irresponsabilidad (...) no solo incurren en estigmatización, sino que minimizan y trivializan las graves violaciones a los derechos humanos”.

La colectividad también dijo que es “especialmente grave que estas afirmaciones provengan de un expresidente condenado por corrupción de testigos y señalado en múltiples informes por su responsabilidad en el contexto de la violencia política, particularmente durante su gestión como gobernador de Antioquia, donde ocurrieron al menos 500 asesinatos de militantes de la UP”.

Ahora, al respecto, anunciaron una denuncia “contra quienes insisten en desacreditar las decisiones de la justicia transicional e internacional y en negar lo que la historia ya ha confirmado: en Colombia se cometió un genocidio político contra nuestro movimiento”.

¿Qué dijo Álvaro Uribe sobre la muerte de Miguel Uribe?

El expresidente Álvaro Uribe señaló este miércoles, 13 de agosto, que el presidente Gustavo Petro instigó con sus discursos el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

“Asesinaron a Miguel, que ejercía la oposición crítica y razonada, con la instigación de la venganza inducida por el presidente de la República, que encontró como muletilla acusar de asesino y torturador al expresidente Turbay, abuelo de nuestro mártir”, dijo Uribe en un discurso leído por el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, en los honores póstumos en el Salón Elíptico del Congreso.

El expresidente Uribe, quien a comienzos de mes fue condenado a 12 años de cárcel por fraude procesal y soborno en actuación penal, no pudo asistir al funeral del senador, pero envió el discurso escrito.

“En su señalamiento rabioso, el presidente de la República quiso ignorar la contribución que al proceso de paz con el M-19 dieron el expresidente Turbay y Diana, la madre de Miguel, asesinada por el narcoterrorismo”, agregó Uribe.

