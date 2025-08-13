Funeral de Miguel Uribe Turbay EN VIVO 🔴: avanza homenaje en cámara ardiente del Congreso
Las exequias de Miguel Uribe Turbay se llevan a cabo en la Catedral Primada de Colombia con una misa oficiada por el arzobispo de Bogotá, el cardenal Luis José Rueda.
Este miércoles 13 de agosto, se lleva a cabo en la ciudad de Bogotá el funeral del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
Uribe Turbay, quien tenía 39 años y era una de las figuras del partido Centro Democrático, murió el pasado lunes, 64 días después de haber sido gravemente herido a tiros en un atentado cuando hacía campaña para las elecciones presidenciales de 2026.
Sus exequias se llevan a cabo al mediodía de este miércoles en la Catedral Primada de Colombia con una misa oficiada por el arzobispo de Bogotá, el cardenal Luis José Rueda.
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles