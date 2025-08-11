Autoridades de Atlántico y Barranquilla lamentaron el fallecimiento del senador Miguel Uribe

Barranquilla

Las autoridades del Atlántico y Barranquilla lamentaron el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay en las últimas horas.

A través de su cuenta de X, el alcalde Distrital, Alejandro Char se pronunció por la lamentable noticia, enviando un mensaje de solidaridad a su familia.

En sus declaraciones aseguró que la pasión y bondad del también precandidato presidencial, “marcaron profundamente”.

“Con el corazón roto y destrozado, amanecemos con la triste noticia de la partida de Miguel Uribe, un alma brillante cuya bondad y pasión nos marcaron profundamente. Un abrazo solidario a su esposa, hijos y familiares. Tu legado vivirá siempre en nosotros. Descansa en paz”, afirmó Char.

Por su parte, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano también se pronunció mostrando su solidaridad y aprovechó para enviar un mensaje contra la violencia en el país.

“Con gran dolor y desde el fondo de mi corazón lamento el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, toda mi solidaridad con sus familiares y amigos. Que la violencia no se vuelva costumbre, que el dolor y la polarización no nos nublen nuestra sensibilidad, Colombia necesita paz”, señaló.