Así reacciona el mundo a la muerte del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay

Miguel Uribe murió en la madrugada de este lunes, 11 de agosto, tras sufrir un atentado en Bogotá el pasado 7 de junio.

Así reacciona el mundo a la muerte del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay. Foto: Colprensa.

Este lunes, 11 de agosto, murió el senador y precandidato Miguel Uribe, quien había sido víctima de un atentando en Bogotá, el pasado 7 de junio.

El violento ataque se presentó en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá, donde Miguel Uribe fue atacado con un arma de fuego, mientras se encontraba en un parque de la zona en un encuentro con simpatizantes políticos.

Estas son algunas de las reacciones a la muerte de Miguel Uribe:

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos

María Elvira Salazar, congresista estadounidense

Cayetana Álvarez de Toledo, diputada española

