Así reacciona el mundo a la muerte del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay. Foto: Colprensa.

Este lunes, 11 de agosto, murió el senador y precandidato Miguel Uribe, quien había sido víctima de un atentando en Bogotá, el pasado 7 de junio.

El violento ataque se presentó en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá, donde Miguel Uribe fue atacado con un arma de fuego, mientras se encontraba en un parque de la zona en un encuentro con simpatizantes políticos.

Estas son algunas de las reacciones a la muerte de Miguel Uribe:

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos

Deeply saddened to learn of Colombian Senator @MiguelUribeT's tragic death. The United States stands in solidarity with his family, the Colombian people, both in mourning and demanding justice for those responsible. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 11, 2025

María Elvira Salazar, congresista estadounidense

Con muchísima tristeza acompaño a la familia y seres queridos de Miguel Uribe en este momento tan doloroso. Su partida deja un vacío inmenso en quienes lo conocieron y duele profundamente en el corazón de toda Colombia.



Miguel fue un líder apasionado, un servidor público íntegro… — María Elvira Salazar 🇺🇸 (@MaElviraSalazar) August 11, 2025

Cayetana Álvarez de Toledo, diputada española