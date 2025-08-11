Marco Rubio exigió“justicia” tras la muerte de Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial
El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, lamentó el fallecimiento Miguel Uribe y exigió “justicia” para los responsables.
Este lunes 11 de agosto se conoció la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien había sido herido a bala en un atentado en Bogotá, en la localidad de Fontibón, durante un acto de campaña el pasado 7 de junio.
Luego de conocerse el deceso, se conocieron cientos de reacciones a nivel nacional e internacional. Precisamente, una de ellas fue por parte del secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio.
Le puede interesar
En su cuenta de X, Marco Rubio manifestó: “Con profunda tristeza nos enteramos de la trágica muerte del senador colombiano @MiguelUribeT. Estados Unidos se solidariza con su familia y el pueblo colombiano, tanto en el duelo como en el reclamo de justicia contra los responsables”.
Escuche W Radio en vivo aquí:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles