Marco Rubio exigió“justicia” tras la muerte de Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial

Este lunes 11 de agosto se conoció la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien había sido herido a bala en un atentado en Bogotá, en la localidad de Fontibón, durante un acto de campaña el pasado 7 de junio.

Luego de conocerse el deceso, se conocieron cientos de reacciones a nivel nacional e internacional. Precisamente, una de ellas fue por parte del secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio.

En su cuenta de X, Marco Rubio manifestó: “Con profunda tristeza nos enteramos de la trágica muerte del senador colombiano @MiguelUribeT. Estados Unidos se solidariza con su familia y el pueblo colombiano, tanto en el duelo como en el reclamo de justicia contra los responsables”.

Deeply saddened to learn of Colombian Senator @MiguelUribeT's tragic death. The United States stands in solidarity with his family, the Colombian people, both in mourning and demanding justice for those responsible. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 11, 2025

