“Que su sacrificio no sea en vano”: Lidio García, presidente de Senado, en honores a Miguel Uribe

En medio de los honores póstumos organizados por las mesas directivas del Congreso al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, el presidente del Senado, Lidio García, hizo un llamado a la unidad nacional. Aseguró que el “sacrificio” de Uribe Turbay no puede ser en vano.

También describió a Miguel Uribe como “una luz en los días más oscuros, un líder verdadero que encarnaba el sueño colectivo de una Colombia sin odios ni mezquindades”.

Y agregó: “¡Basta ya de rupturas! ¡Basta ya de polarización! ¡Basta ya de violencia! No más combates en las palabras, no más división en los corazones”. Así pues, pidió “cerrar las grietas que nos dividen, desterrar la agresión del debate y construir una nación capaz de vivir en paz”.

Finalmente, envió un mensaje de solidaridad a la familia de Miguel Uribe: “A ti, Miguel padre; a ti, María Carolina; a ti, María Claudia; a sus hijos: reciban la solidaridad profunda de este Congreso y de toda Colombia. Que Dios les dé fortaleza, que su luz guíe nuestras decisiones y que su protección abrace a esta patria herida”.

“Las balas que le arrebataron la vida a Miguel no sólo rompieron el corazón de su familia, volvieron a abrir las fracturas de un país que no logra encontrar la paz”, aseguró.

El homenaje contó con la presencia de parlamentarios de todas las bancadas, la familia del senador y otros allegados. De hecho, durante el homenaje también habló el padre del senador, Miguel Uribe Londoño.