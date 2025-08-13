Pequeño hijo de Miguel Uribe se despidió de su padre en velación en cámara ardiente en el Congreso

En el marco de la velación en cámara ardiente del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, hubo una imagen que conmovió a los asistentes al recinto. Se trata la llegada de su esposa María Claudia Tarazona, con su hijo, Alejandro, en brazos.

Alejandro es el único hijo de Miguel Uribe con María Claudia Tarazona, quien también llegó al Congreso junto a sus hijas, y el padre del senador, Miguel Uribe Londoño.

Es de mencionar que las mesas directivas del Senado y la Cámara organizaron los honores póstumos, que se extenderán hasta la mañana de este miércoles 13 de agosto, cuando el féretro será trasladado a la Catedral Primada de Bogotá. Según algunas voces, la sepultura se llevará a cabo en el cementerio central de Bogotá.

Este 12 de agosto, el Salón Elíptico estuvo abierto al público en general, por lo que miles de personas ingresaron al Congreso para despedir al senador. Las puertas estuvieron abiertas hasta las 7:30 p.m.

Durante la jornada de este martes 12 de agosto también estuvieron la hermana de Miguel Uribe, María Carolina Hoyos. Y también estuvo quien fue su asesor de la campaña presidencial, el venezolano Lester Toledo, quien recordemos también ha trabajado con otros políticos en Latinoamérica como Nayib Bukele.