Presidente Petro no descarta que el ELN sea el responsable del asesinato de Miguel Uribe Turbay

Durante la ceremonia de ascensos de generales de la Policía Nacional, el presidente Gustavo Petro se refirió al magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Para el mandatario lo ocurrido es un hecho de “conmoción nacional”, por lo que señaló que las autoridades han solicitado el apoyo de expertos internacionales para avanzar en la investigación.

Para Petro, los motivos del crimen de Uribe Turbay no estarían relacionados con un tema de odio político.

Además, aseguró que “es probable”, aunque no puede confirmarlo, que el ELN “sea el autor del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay por dinero. Será la investigación, cada vez más difícil, la que diga la verdad, porque hay que afirmarlo con certeza”.

El presidente también dijo que quienes lo señalan de estar relacionado con el crimen de Miguel Uribe Turbay están cometiendo un delito. “Los responsables apuntan a otro lado y, por tanto, he decidido defenderme y porque un presidente no debe admitir el delito, delito que está buscando más crímenes por odio, presentaré las denuncias a la Corte porque es lo que se hace en democracia”.

“Me ha dado asco, hasta vomitar, ver cómo a un ser humano lo han manipulado políticamente y solo para ganar votos. No se manipula un ser humano, la dignidad está por encima de todo y lo dice alguien que no es capaz de odiar en su corazón”, dijo el presidente Petro.