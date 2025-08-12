Petro pide reunión de cancilleres tras amenaza a Colombia: “quieren agredir la patria de Bolívar”
Petro rechazó la posibilidad de bombardear territorios en Latinoamérica.
El presidente Gustavo Petro, durante la ceremonia de ascensos de generales de la Policía Nacional, pidió que los cancilleres y ministros de relaciones exteriores de Latinoamérica se reúnan de manera urgente ante lo que sería una agresión contra Colombia.
La convocatoria surge en un contexto de creciente tensión y amenazas que, dice Petro, ponen en riesgo la soberanía regional tras el anuncio de Estados Unidos de combatir grupos criminales en Latinoamérica.
“Nos han amenazado porque quieren agredir, cómo en Gaza, la patria de Bolívar. Yo sé que el narcotráfico me quiere matar. A Trump no, a mí, porque los estamos destruyendo”, enfatizó Petro.
Añadió: “Lo peor que se puede hacer es entregarle poder al narcotráfico, y en América Latina tiene cada vez más poder. Y eso no se quita bombardeando, bombardean es al joven que, por no tener dinero, se mete por malos caminos, pero lo que necesita es oportunidades, no bombas en su cabeza”