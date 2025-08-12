Petro dijo que aún no hay pruebas de que el asesinato de Miguel Uribe sea por odio político

Durante la ceremonia de ascensos de generales de la Policía Nacional, el presidente Gustavo Petro pidió un minuto de silencio por la memoria de Miguel Uribe Turbay, además, el mandatario se refirió, en varias ocasiones, a lo sucedido con el precandidato presidencial.

Para el presidente Petro, aún no es claro que el motivo del asesinato de Miguel Uribe Turbay esté relacionado con el odio político.

“No hay ninguna evidencia que indique, por ahora, lo dejo con puntos suspensivos porque sé que no hay una investigación terminada, que sea el odio político lo que ha matado al senador”, dijo.

El presidente también afirmó que quienes lo señalan de estar relacionado con el crimen de Miguel Uribe Turbay, están cometiendo un delito.

“Los responsables apuntan a otro lado y, por tanto, he decidido defenderme, porque un presidente no debe admitir el delito, delito que está buscando más crímenes por odio, presentaré las denuncias a la Corte porque es lo que se hace en democracia”, comentó.

“Me ha dado asco hasta vomitar, ver como a un ser humano lo han manipulado políticamente y solo para ganar votos. Otros, no él, que ya sabían que no podía. No se manipula un ser humano, la dignidad está por encima de todo y lo dice alguien que no es capaz de odiar en su corazón”, agregó.

