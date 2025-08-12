Proponen que el nuevo estadio de Bogotá lleve el nombre de Miguel Uribe Turbay

Bogotá

En medio de la Plenaria del Concejo de Bogotá, el concejal Emel Rojas propuso que el nuevo estadio de fútbol de la ciudad, que reemplazará al Estadio Nemesio Camacho El Campín, lleve el nombre de Miguel Uribe Turbay.

“Miguel es una persona que para nosotros, para la mayoría de los que estamos aquí, no solamente fue amigo, fue colega, fue nuestro candidato a la Alcaldía, fue Secretario de Gobierno. Miguel es una persona que no solamente es bogotano, quiso Bogotá, trabajó en Bogotá y qué bueno que el deporte también tenga esa memoria de Miguel Uribe Turbay”, dijo el concejal Rojas.

Sumado a esto, el concejal también puso sobre la mesa la posibilidad de que otros escenarios o espacios de Bogotá o dentro del mismo Concejo, lleven el nombre del senador Uribe, que falleció este lunes 11 de agosto.

Por lo pronto, el Centro Democrático también trabaja en un proyecto para que el nombre del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, esté presente en algún lugar emblemático de Bogotá.