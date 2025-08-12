Más de 600 policías están dispuestos en el Capitolio Nacional para las exequias de Miguel Uribe
No se pueden ingresar maletas ni bolsos al recinto donde se encuentra el cuerpo del senador Uribe.
En medio de las exequias del senador y precandidato, Miguel Uribe Turbay en el Capitolio Nacional, en pleno centro de Bogotá; la Policía Metropolitana de la ciudad puso un fuerte dispositivo para garantizar la seguridad durante esta jornada que culminará mañana.
“600 policías de diferentes especialidades apoya la seguridad interna y la seguridad externa del Capitolio Nacional. También dando cumplimiento al acto administrativo o circular de la Mesa Directiva donde dispone los horarios desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde”, dijo coronel Álvaro Mora Rodríguez, comandante operativo de apoyo especializado.
También, según las autoridades, hay varias restricciones para garantizar la seguridad del lugar y los asistentes.
“Se restringe el ingreso de varios elementos como: maletas, mochilas, bolsos y elementos contundentes. Así mismo, las personas visitantes deben ingresar con su documento de identificación en físico”, agregó el coronel Mora.
El ingreso al Capitolio de está realizando por la parte occidental de la Plaza de Bolívar por la carrera Octava y la salida por la parte oriental Carrera Séptima.