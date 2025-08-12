Bogotá tiene listo un operativo especial para la despedida de Miguel Uribe

Bogotá

El dispositivo contará con el apoyo de entidades distritales y organismos de seguridad y de movilidad.

La Secretaría de Gobierno de Bogotá tiene listo el dispositivo para darle la despedida al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Lea también: Proponen que el nuevo estadio de Bogotá lleve el nombre de Miguel Uribe Turbay

A las 9:00 de la mañana de este miércoles, 13 de agosto, habrá un homenaje exclusivo para familiares y parlamentarios en el Congreso y a las 12:00 del mediodía, se celebrará la misa exequial en la Catedral Primada de Colombia, oficiada por el cardenal José Luis Rueda Aparicio. Después, se realizará un recorrido hasta el Cementerio Central, donde se dará el último adiós al senador.

“Este homenaje no solo es un momento de memoria y reconocimiento, sino también un ejercicio de responsabilidad ciudadana. Hemos dispuesto todos los recursos para que se viva con respeto, seguridad y orden, como Miguel siempre lo hubiera querido para Bogotá”, dijo el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero.

Según la información, el operativo incluirá la presencia coordinada del equipo del Sistema Único de Gestión de Aglomeraciones (SUGA), gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos, personal de Inspección, Vigilancia y Control, así como de los equipos de la Policía Metropolitana de Bogotá, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Movilidad y personal de emergencias médicas. Se dispondrán cierres viales temporales y planes de desvío, así como puntos de información y orientación ciudadana para quienes participen en la jornada.

También habrá cierres viales en el centro de Bogotá:

• 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde: Cuadrante entre Calle 7 y Avenida Calle 19 y entre Avenida Carrera 10 y Carrera 7.

• 4:00 de la tarde a 6:00 de la tarde: Avenida Carrera 7 entre Calles 11 y 26.

• ⁠9:00 de la mañana a 9:00 de la noche: Avenida Calle 26 entre Avenida NQS y Carrera 5

• 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche: Calle 24 entre Diagonal 22 Bis y Carrera 17