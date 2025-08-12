¿En dónde será sepultado Miguel Uribe Turbay?

El precandidato presidencial y senador Miguel Uribe murió en la madrugada de este lunes, 11 de agosto, y desde esa misma fecha se encuentra siendo velado en cámara ardiente, en el Capitolio Nacional.

Uribe Turbay será velado hasta el próximo miércoles 13 de agosto, en el marco de los honores póstumos organizados por las mesas directivas de Senado y Cámara de Representantes.

El féretro llegó a las 9:00 de la noche del lunes y fue recibido por figuras políticas y allegados al senador, entre ellos los expresidentes Juan Manuel Santos y César Gaviria, así como Enrique Peñalosa y Alejandro Gaviria, además de su familia.

Este martes (12 de agosto), la velación ha continuado con acceso al público desde las 8:30 de la mañana e irá hasta las 6:00 de la tarde. El ingreso se ha dado por la Plaza de Bolívar con coordinación de la Policía.

De igual manera, el miércoles (13 de agosto), a las 9:00 a.m., el cuerpo será trasladado a la Catedral Primada de Bogotá para la velación.

Ahora, surge la duda de cuál será la morada final en donde descansen los restos de Miguel Uribe Turbay y en W Radio le contamos la respuesta.

¿En dónde será enterrado Miguel Uribe Turbay?

En diálogo con La W, María Carolina Hoyos reveló el lugar en donde su hermano, Miguel Uribe, será sepultado este miércoles, 13 de agosto.

Hoyos, inicialmente, destacó que el Congreso de la República “fue su oficina, su segunda casa”.

Posteriormente, según contó Hoyos, “Miguel va a ir a un sitio muy lindo y muy especial, quedará al lado de muchos grandes, en el Cementerio Central ”.

Cabe recordar que en este cementerio están enterradas reconocidas figuras colombianas de diversos sectores como Luis Carlos Galán, Rafael Pombo, Carlos Pizarro, Eduardo Santos, entre otros.

María Carolina Hoyos recuerda a su hermano en La W, con Julio Sánchez Cristo

Hoyos en entrevista con La W inició resaltando lo mucho que ama a su hermano y aunque está segura de“que Miguel se va al cielo sabiendo que lo amo con locura”, recalcó que le faltó tiempo para compartir con él, para compartir almuerzos en familia, para abrazarlo, para conversar más con él”.

“Me hubiera gustado más hablar de mi mamá con él, pero quiero pensar que Miguel está con mi abuela, mi mamá”, agregó.

Y añadió: “Pensé que Miguel me iba a enterrar a mí, no yo a él”.

Por otro lado, recordó a su mamá y a su abuela, y afirmó que si ellas estuvieran vivas, “la historia sería diferente”.

“Nunca imaginé hablar de la despedida de mi hermano Miguel, me duele enormemente, pensé que el final de este atentado iba a ser distinto, lo había visualizado salir de la clínica de la mano de su hijo Alejandro, de María Claudia y de sus niñas”, dijo, agregando que levantarse sin él le duele profundamente.

Asimismo, contó que desde que supo que tendría un hermano fue muy feliz, su mamá la dejó acompañarla a las ecografías, a comprarle ropa. “Ese niño fue muy esperado”, dijo.

