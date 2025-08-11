¿Qué le pasó a Diana Turbay madre de Miguel Uribe? Historia del secuestro de la periodista

Diana Turbay nació en Bogotá el 9 de marzo de 1950 y fue periodista y abogada de profesión, hija de Julio César Turbay Ayala, quien fue presidente de la República de Colombia en el periodo entre 1978 y 1982.

Durante el Gobierno de su padre, Turbay trabajó como editora de la revista ‘Hoy por hoy’. Además, fue directora y presentadora de noticias.

El secuestro de Diana Turbay ocurrió mientras desempeñaba su labor como periodista, cuando accedió a entrevistar a Manuel Pérez Martínez, alias ‘el Cura Pérez’, comandante del ELN, en donde fue secuestrada.

Esta estrategia de secuestro fue liderada por ‘Los Extraditables’, quienes planeaban privar de la libertad en ese entonces a la hija del presidente de la República Julio César Turbay Ayala quien, en su Gobierno, logró la firma del tratado de extradición entre Colombia y Estados Unidos . Este hecho molestó a miembros de grupos al margen de la ley, principalmente de la ciudad de Medellín.

El secuestro ocurrió 30 de agosto de 1990 y, tras varios meses de estar privada de su libertad en manos de 'Los Extraditables’, el 25 de enero de 1991 las autoridades emprendieron un operativo para lograr su rescate.

Vea aquí: El secretario general de la ONU lamentó la muerte de Miguel Uribe y pidió justicia

El operativo no tuvo éxito, pues Diana Turbay recibió un impacto con arma de fuego, el cual le causó heridas de alta gravedad. Fue trasladada de emergencia en helicóptero por las fuerzas oficiales colombianas al hospital General de Medellín, donde murió por un paro cardíaco y un shock hipovolémico.

Escuche W Radio en vivo: