El secretario general de la ONU lamentó la muerte de Miguel Uribe y pidió justicia

El secretario general de la ONU, António Guterres, lamentó este lunes 11 de agosto la muerte del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, tras el atentado que sufrió el pasado 7 de junio en Bogotá y que lo dejó gravemente herido.

Guterres, en un mensaje transmitido por su portavoz a la prensa en el que expresaba sus condolencias a su familia y al pueblo colombiano, reiteró su llamado a que el atentado contra Uribe “sea plenamente investigado y que los responsables rindan cuentas ante la justicia”.

“El Secretario General insta a las autoridades colombianas a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar unas elecciones nacionales pacíficas, incluyendo garantías para la seguridad de todos los candidatos”, agrega el mensaje.

La Fiscalía colombiana tipificó el crimen como magnicidio y señaló que hay seis detenidos, entre ellos el autor material, un adolescente de 15 años, mientras continúa la búsqueda de los determinadores.

Colombia es el tercer país del mundo con más desplazados por la violencia, solo por detrás de Sudán y Siria, al haber sumado a fines del año pasado 7,3 millones de desplazados internos, equivalente al 14% de su población, según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.

