Embajada de EE.UU. lamentó muerte de Miguel Uribe y pidió “consecuencias” para responsables

El encargado de Negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, lamentó la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

A través de un comunicado publicado en las redes sociales de la Embajada estadounidense en Bogotá, McNamara afirmó que “es un día muy triste para Colombia y para todos los colombianos”, al tiempo que expresó sus “más sinceras condolencias a su familia en este momento sumamente difícil”.

Comunicado de McNamara sobre Miguel Uribe Ampliar

Uribe Turbay, de 39 años, sufrió un atentado en el barrio Modelia, en Bogotá, el pasado 7 de junio. Minutos después, fue llevado de urgencia a una clínica de Fontibón, pero posteriormente las autoridades sanitarias lo trasladaron a la Fundación Santa Fe, donde fue sometido a un “procedimiento de tipo neuroquirúrgico y vascular periférico”.

“Estados Unidos rechaza la violencia política en todas sus formas”, dice el comunicado. “Hacemos un llamado para que los responsables enfrenten todas las consecuencias de acuerdo a la ley y reafirmamos nuestro compromiso con la estabilidad, la seguridad y el futuro democrático de Colombia”.

