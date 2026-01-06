Tabla de Retención en la Fuente 2026: Nuevas tarifas, rangos en UVT y más valores

De los impuestos mencionados se resaltó que, en comparación con el mismo período de 2019, la Retención en la Fuente a título de Renta presentó un incremento del 22.1%. Foto: Getty Images( Thot )

Con el inicio del calendario tributario de 2026, tanto trabajadores dependientes como prestadores de servicios independientes deben ajustar sus cuentas frente a las obligaciones fiscales con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales o también conocida como DIAN.

El ajuste anual de la Unidad de Valor Tributario o UVT es el que redefine quiénes deben empezar a pagar retención y bajo qué porcentajes.

A continuación, explicamos los nuevos valores, los rangos de aplicación y cómo quedó la tabla de retención para este 2026, sin necesidad de recurrir a cuadros técnicos complejos.

Para este año, la DIAN ha fijado el valor de la Unidad de Valor Tributario en $52.374 pesos.

Este incremento, basado en la variación del Índice de Precios al Consumidor, desplaza automáticamente todos los topes de tributación. La cifra es fundamental porque es la medida con la que se calculan desde las multas hasta los impuestos de renta y, por supuesto, la retención en la fuente.

¿A partir de qué salario le descuentan retención?

De acuerdo con el Artículo 383 del Estatuto Tributario, la retención en la fuente para ingresos laborales comienza a aplicar a partir de los 95 UVT. Con el nuevo valor de la unidad para 2026, esto significa que el umbral de base gravable se sitúa aproximadamente en los $4.976.000 pesos.

Cabe aclarar que este monto de $4.976.000 no se refiere al salario bruto, sino a la base gravable. Para llegar a esta base, usted debe restar del total de su sueldo los aportes obligatorios a salud y pensión, el fondo de solidaridad pensional, el 25% de renta exenta y otras deducciones permitidas.

¿Cuáles son las tarifas de retención en la fuente para 2026?

La tabla de retención funciona de manera progresiva. Esto implica que entre más gane la persona, mayor será el porcentaje de impuestos que el empleador debe retener.

Los rangos para este año 2026 se distribuyen de la siguiente forma:

Para el primer rango que aplica para salarios, que va desde los 95 UVT, la tarifa empieza desde $4.976.000 pesos.

El segundo rango comprende los servicios en general y desde los 2 UVT, se aplica una retención de $105.000 pesos.

Posteriormente, para compras y otros ingresos tributarios, mayores a 10 UVT, la retención será de $524.000 pesos, mismo caso con el arrendamiento de bienes inmuebles.

Entretanto, para loterías y apuestas mayores a 48 UVT, el valor sube a $2.514.000 pesos, mientras que para la exención al 4x1000, será mayor a 65 UVT con una tarifa de $3.404.310 pesos mensuales.

Esta es la Tabla de retención en la Fuente para 2026:

Concepto Valor en UVT Valor en pesos Ingresos originados en una relación laboral o legal y reglamentaria >95 > $4.976.000 Servicios en general ≥ 2 ≥ $105.000 Compras y otros ingresos tributarios ≥ 10 ≥ $524.000 Arrendamiento de bienes inmuebles ≥ 10 ≥ $524.000 Loterías, rifas, apuestas y similares > 48 > $2.514.000 Tope para exención del 4×1.000 en movimientos financieros > 65 UVT $3.404.310 (mensuales)

