Cuánto presta FNA para vivienda usada en 2026: Requisitos de cuota inicial, plazo y tasa de interés

Con la actualización de sus políticas al 1 de enero de 2026, el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) se consolida como una de las opciones más robustas para los colombianos que buscan adquirir un hogar que no sea de estreno.

Esta modalidad permite comprar inmuebles sin límite de antigüedad en cualquier parte del país, abarcando desde Viviendas de Interés Prioritario (VIP) hasta opciones No VIS.

¿Cómo se puede financiar?

Para este año, la entidad mantiene una de las coberturas más altas del mercado, permitiendo financiar hasta el 90 % del valor comercial de la vivienda usada. Esto significa que el interesado solo debe aportar una cuota inicial mínima del 10 %, facilitando el cierre financiero.

El proceso requiere que la vivienda cuente con una valoración comercial realizada por una Lonja autorizada y que se formalice mediante escritura pública, especialmente cuando el inmueble ha tenido varios propietarios previos.

Un punto clave es que la aprobación del monto final no depende únicamente del precio de la casa, sino de la capacidad de pago del solicitante, calculada tras restar sus gastos mensuales y financieros de sus ingresos verificados.

Plazos y sistemas de pago

El FNA ofrece flexibilidad en la duración de la deuda para que las cuotas se ajusten al presupuesto mensual de sus afiliados. Los plazos varían según el sistema de amortización elegido:

En UVR (Unidad de Valor Real): el crédito se puede pactar en un rango de 5 a 30 años, lo que permite cuotas iniciales más bajas, aunque sujetas a la inflación. En Pesos: para quienes prefieren una cuota fija, el plazo se extiende desde los 5 hasta los 20 años.

Tasas de interés para 2026

El costo del préstamo está directamente relacionado con el tipo de afiliación y el nivel de ingresos del usuario. Según la información más reciente de las fuentes, estas son las tasas de cartelera:

Afiliados por Cesantías: en el sistema de pesos, las tasas oscilan entre el 9,50 % y el 12,00 %, dependiendo de si los ingresos son menores a 2 SMLV o superiores a 4 SMLV. En UVR, las tasas van desde UVR + 4,50 % hasta 7,50 %.

en el sistema de pesos, las tasas oscilan entre el 9,50 % y el 12,00 %, dependiendo de si los ingresos son menores a 2 SMLV o superiores a 4 SMLV. En UVR, las tasas van desde UVR + 4,50 % hasta 7,50 %. Ahorro Voluntario Contractual (AVC): para quienes ahorran mensualmente, las tasas en pesos se sitúan entre el 11,00 % y el 13,00 % E.A., mientras que en UVR van del 7,00 % al 8,00 %.

Además, el programa Generación FNA beneficia a los menores de 30 años con una reducción de 50 puntos básicos en la tasa vigente al momento de radicar su solicitud.

¿Qué necesita para aplicar?

Podrán postularse ciudadanos entre los 18 y 75 años que estén afiliados a la entidad. La documentación básica incluye la fotocopia del documento de identidad y el formulario de solicitud de financiación.

Dependiendo del perfil (empleado, independiente o pensionado), se deben anexar soportes de ingresos como certificaciones laborales, declaraciones de renta o extractos bancarios de los últimos tres meses.

Es fundamental que los ahorros depositados en el FNA no presenten embargos para que el trámite avance sin contratiempos.

