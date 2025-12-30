Lista de servicios que suben de precio con el salario mínimo: Créditos VIS, copagos de salud y más

A pocas horas de que inicie oficialmente el 2026, los colombianos no solo ajustan sus presupuestos basándose en el nuevo aumento del salario mínimo, sino también en el “efecto dominó” que este incremento genera sobre diversos servicios y productos.

Si usted es de los que ya está haciendo cuentas para el inicio de año, a continuación le explicamos cuáles son los servicios que suben de precio de la mano con el Salario Mínimo para 2026:

Vivienda

Vivienda de Interés Social: Al subir el salario para 2026, el precio máximo de estos inmuebles aumenta proporcionalmente con un límite de 135 Salarios Mínimos , lo que equivale a $157.581.450 pesos . Esto significa que, si usted firmó una promesa de compraventa sobre una vivienda que se entrega en 2026, el valor final del inmueble se ajustará al salario mínimo vigente al momento de la escrituración.

Subsidios de Mi Casa Ya: De igual forma, los montos que el Gobierno otorga como subsidio a la cuota inicial también suben de valor, lo que ayuda a compensar el aumento del precio de la vivienda.

Salud

Salud: Si usted está afiliado al régimen contributivo de salud, las citas médicas o el reclamo de medicamentos, subirán de precio.

Cuotas moderadoras: Estos aportes, que se pagan por consultas externas, odontológicas o exámenes de diagnóstico, están indexados al salario mínimo, el valor de la cuota subirá en el mismo porcentaje que el salario para 2026.

Estos aportes, que se pagan por consultas externas, odontológicas o exámenes de diagnóstico, . Copagos: Se aplican a beneficiarios por servicios como cirugías u hospitalizaciones . Estos también se calculan con base en el salario mínimo y tienen topes máximos anuales que se actualizan este 1 de enero.

Se aplican . y tienen topes máximos anuales que se actualizan este 1 de enero. Seguridad Social: Para los trabajadores independientes y empleadores, el aumento del salario mínimo significa un incremento directo en el pago de la seguridad social.

Transporte

SOAT: Su valor suele ajustarse según las proyecciones de riesgos y el salario mínimo, pero el Gobierno ha mantenido tarifas diferenciales y congelamientos parciales para ciertos sectores de transporte, por lo que en este caso se debe esperar el decreto específico de la Superintendencia Financiera en los primeros días de enero.

Trámites

Servicios Notariales: Muchos de estos derechos como registros o escrituraciones se rigen por la Unidad de Valor Tributario, evitando que el alza del salario mínimo encarezca excesivamente los trámites legales .

Muchos de estos derechos como se rigen por la Unidad de Valor Tributario, . Seguros y Gastos Funerarios: Muchos contratos de seguros de vida y planes de previsión exequial tienen cláusulas que indexan sus beneficios o sus primas mensuales al salario mínimo.

