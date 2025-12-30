Lista de servicios que suben de precio con el salario mínimo: Créditos VIS, copagos de salud y más
Le contamos cuáles son los principales servicios que subirán de precio con el nuevo aumento del salario mínimo anunciado por el Gobierno Nacional.
A pocas horas de que inicie oficialmente el 2026, los colombianos no solo ajustan sus presupuestos basándose en el nuevo aumento del salario mínimo, sino también en el “efecto dominó” que este incremento genera sobre diversos servicios y productos.
Si usted es de los que ya está haciendo cuentas para el inicio de año, a continuación le explicamos cuáles son los servicios que suben de precio de la mano con el Salario Mínimo para 2026:
Vivienda
- Vivienda de Interés Social: Al subir el salario para 2026, el precio máximo de estos inmuebles aumenta proporcionalmente con un límite de 135 Salarios Mínimos, lo que equivale a $157.581.450 pesos. Esto significa que, si usted firmó una promesa de compraventa sobre una vivienda que se entrega en 2026, el valor final del inmueble se ajustará al salario mínimo vigente al momento de la escrituración.
- Subsidios de Mi Casa Ya: De igual forma, los montos que el Gobierno otorga como subsidio a la cuota inicial también suben de valor, lo que ayuda a compensar el aumento del precio de la vivienda.
Salud
- Salud: Si usted está afiliado al régimen contributivo de salud, las citas médicas o el reclamo de medicamentos, subirán de precio.
- Cuotas moderadoras: Estos aportes, que se pagan por consultas externas, odontológicas o exámenes de diagnóstico, están indexados al salario mínimo, el valor de la cuota subirá en el mismo porcentaje que el salario para 2026.
- Copagos: Se aplican a beneficiarios por servicios como cirugías u hospitalizaciones. Estos también se calculan con base en el salario mínimo y tienen topes máximos anuales que se actualizan este 1 de enero.
- Seguridad Social: Para los trabajadores independientes y empleadores, el aumento del salario mínimo significa un incremento directo en el pago de la seguridad social.
Transporte
SOAT: Su valor suele ajustarse según las proyecciones de riesgos y el salario mínimo, pero el Gobierno ha mantenido tarifas diferenciales y congelamientos parciales para ciertos sectores de transporte, por lo que en este caso se debe esperar el decreto específico de la Superintendencia Financiera en los primeros días de enero.
Trámites
- Servicios Notariales: Muchos de estos derechos como registros o escrituraciones se rigen por la Unidad de Valor Tributario, evitando que el alza del salario mínimo encarezca excesivamente los trámites legales.
- Seguros y Gastos Funerarios: Muchos contratos de seguros de vida y planes de previsión exequial tienen cláusulas que indexan sus beneficios o sus primas mensuales al salario mínimo.
