Salario mínimo 2026 en Colombia será de $2′000.000 con subsidio de transporte

Este 29 de diciembre, el presidente Gustavo Petro dio a conocer que el salario mínimo para el año 2026 quedó en $1’750.905 pesos . Con el auxilio de transporte, por $249.095 , el salario mínimo en su totalidad se estableció en $2′000.000 pesos .

De esta manera, el salario mínimo en Colombia que antes estaba en 1′423.500 (con subsidio de transporte, 1′623.500) para 2025 pasa a aumentar un 23,7% .

Previo a la alocución en la que anunciaría el incremento del salario mínimo, el presidente Petro había asegurado que se estaba adelantando a las críticas y afirmó que “entre más sube el salario mínimo, el desempleo baja”.

“El Gobierno no permitirá que los empresarios trasladen el aumento salarial al aumento de precios al consumidor, sus ganancias aumentarán no por precios mayores sino por mayores ventas y más productividad”, agregó.

Antes de mi alocución a los colombianos me adelantó a las críticas.



Toda la información estadística muestra que es al contrario la correlación econométrica, entre más sube el salario mínimo el desempleo baja.



Es lo contrario de la estafa ideológica del neoliberalismo que es lo… — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 29, 2025

Cabe recordar que pocas horas antes de conocerse oficialmente el aumento del salario mínimo para 2026, el presidente Petro también había defendido la intención del Gobierno de hacer un alto incremento al señalar que este no aumenta la informalidad, como lo han advertido varios analistas.

“En mi Gobierno, la tasa de informalidad laboral ha descendido respecto al gobierno de Duque, así que la tesis de que si se aumenta el salario mínimo crece la informalidad simplemente no es cierta”, escribió Petro en su cuenta de la red social X (antes Twitter) en respuesta al exalcalde Enrique Peñalosa, quien había advertido que durante el Gobierno Petro ha crecido la informalidad.

Es preciso recordar que el pasado 15 de diciembre empresarios y trabajadores no lograron alcanzar un acuerdo para el incremento del salario mínimo, razón por la cual este fue decretado por el Gobierno Nacional.

Ese día, se levantaron de la mesa de concertación de política salarial sin acuerdo, en una jornada en la que los gremios de la producción mantuvieron su propuesta inicial del 7,21%.

Las centrales obreras, por su lado, tampoco bajaron su oferta del 16% al observar que el sector privado no entregó una nueva propuesta de dos dígitos, tal como lo habían solicitado la semana anterior.

Reacciones al aumento del 23,7%

Tras conocerse la noticia del incremento del salario mínimo para 2026, que aumentó en un 23,7% en $2′000.000 pesos con el auxilio de transporte (que quedó en $249.095), varios gremios, empresarios y políticos se pronunciaron acerca de la cifra.

Jaime Cabal, presidente de Fenalco, aseguró que el incremento del salario mínimo decretado por el Gobierno es “irresponsable y populista de cara a las elecciones de 2026”. También aseguró que, como lo esperaban, la mesa de concertación “fue una farsa”.

Fue decretada la emergencia económica

La noticia del incremento del salario mínimo se suma a la decisión del Gobierno Nacional, adoptada en días pasados, de decretar la emergencia económica por 30 días y, en el marco de esta situación, expedir nuevos decretos para imponer otros impuestos, y así financiar $16 billones de pesos.

En su argumentación, el Gobierno asegura que “la situación grave e inminente que hoy enfrenta la Nación consiste en la incapacidad material y jurídica de garantizar, de manera continua, oportuna y suficiente, el goce efectivo de algunos derechos fundamentales y la prestación de unos servicios públicos esenciales”.

Lo anterior, agrega el Gobierno, “debido a una situación fiscal que adquirió el carácter de grave, por la ocurrencia de varios hechos económicos sobrevinientes y concurrentes que afectan de manera extraordinaria la situación actual de las finanzas de la nación”.

