Gremios y sindicatos justifican razones frente al no acuerdo sobre el incremento del salario mínimo

Tras levantarse de la mesa de concertación de la política salarial, las centrales obreras y los gremios de la producción enviaron de manera independiente un documento al Ministerio de Trabajo, donde exponen las razones por las cuales no lograron un acuerdo para el incremento del salario mínimo para el 2026 durante la negociación.

En ese sentido, las centrales obreras y las confederaciones de pensionados señalaron que se mantuvieron en su propuesta del 16% para el reajuste salarial, equivalente a $227.680 COP mensuales, que equivale un salario de $1.650.680 COP para el año 2026, basados, entre otras cosas, en estudios de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), que advierte sobre alto costo de la canasta familiar en Colombia: “Para el año 2025, teniendo en cuenta el costo de vida y el valor de la canasta alimentaria, tendría un costo de $3.141.188 COP, lo que equivale a situarse por debajo el salario mínimo actual en un 49,70%”.

Así también, advirtieron que, basados en sus estudios y análisis apoyados por expertos, “no es cierto que un aumento alto del salario mínimo genere desempleo, inflación e informalidad, según exponen sus estudios de lo que ha ocurrido en los últimos años en Colombia, y también en países como México y España”, además de la falta de acuerdo en temas como desindexar algunas tarifas del salario mínimo y el reajuste de la mesada de 2,9 millones de pensionados con el incremento salarial: “garantizando el reajuste de las mesadas pensionales, de acuerdo con el incremento del salario mínimo”, con criterios de suficiencia económica y dignidad humana”.

Por su parte, los gremios de la producción destacaron la cifra de inflación actual, teniendo en cuenta la tendencia durante el año 2025, así como el aumento del número de personas que se encuentran en la informalidad, mencionando que el aumento del salario debe garantizar un incremento del poder adquisitivo de los trabajadores de manera estable, que beneficie al mayor número de personas posible en el largo plazo. Según indican, estas razones no les permitieron subir su propuesta de 7,21% , equivalente a un reajuste de $102,634 COP mensuales, que dejaría el mínimo en $1,651,260 COP.

“En ese sentido, la propuesta que presentamos en la Comisión de Concertación tuvo en cuenta que: El aumento del IPC, en lo corrido del último año, presenta una cifra acumulada del 5.3%, lo cual indica un estancamiento en la tendencia de reducción de la inflación que, en los años anteriores, se había logrado en Colombia. Vale recordar que veníamos de una línea de reducción de la inflación de 13.2% en 2022, a 9.2% en 2023, y que logró ubicarse en un 5.2% en 2024. Destacamos que, durante el 2025, se rompió ese camino de reducción de uno de los costos más regresivos que afectan a los hogares colombianos”.

Ahora, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, y el equipo técnico del Gobierno, tendrá que revisar estos argumentos, con el fin de evaluar si aún existen puntos en común que permitan a las partes a volver a la mesa o si el presidente Petro definirá, a través de un decreto, el aumento del salario mínimo para el 2026.

