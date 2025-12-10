Bienes y servicios que suben con el salario mínimo que se fije para 2026, ¿por qué?

Llave de una casa, imagen de referencia - Getty Images / RUBEN BONILLA GONZALO

Para millones de trabajadores en Colombia, diciembre no es solo sinónimo de natilla y buñuelos, sino también de incertidumbre y expectativa frente a la mesa de concertación salarial.

Mientras los empresarios y centrales obreras debaten el porcentaje de incremento del Salario Mínimo, los ciudadanos empiezan a sacar la calculadora para prever cómo impactará este aumento en el costo de vida del próximo año.

Una de las principales dudas de quienes pagan arriendo, administración o tienen créditos, es qué bienes y servicios subirán automáticamente, apenas se decrete el nuevo salario mínimo y cuáles se mantendrán atados a la inflación (IPC).

Si usted también tiene esta inquietud para organizar sus finanzas de enero, a continuación le explicamos qué sube y qué no con el nuevo Salario Minimo.

¿Por qué suben las cosas con el Salario Mínimo?

En Colombia existe una figura conocida como ‘indexación’, lo que significa que multas, peajes, o arriendos suben en el mismo porcentaje que el salario mínimo, esto a cargo del DANE, el Banco de la República o el Gobierno Nacional.

Sin embargo, en últimos años se busca que la mayoría de estos cobros crezcan solo con la inflación (IPC) o la Unidad de Valor Tributario, para proteger el poder adquisitivo real de los trabajadores.

No obstante, hay bienes y servicios que siguen atados al salario mínimo o que, por su estructura de costos, dependen directamente de este incremento.

¿Qué bienes y servicios subirían con el Salario Mínimo de 2026?

Aunque el gobierno ha desvinculado cerca de 100 artículos del alza del salario mínimo, hay sectores donde el impacto es inevitable:

Cuotas de administración:

Si usted vive en un conjunto residencial puede preparse, pues aunque la ley no obliga a que la administración suba con el salario mínimo, en la práctica sí lo hace.

El mayor gasto de un edificio residencial es la vigilancia y el aseo, como los guardas de seguridad y el personal de limpieza ganan un salario mínimo (más recargos), al subir el salario decretado por el Gobierno, las empresas de seguridad ajustan sus tarifas inmediatamente, lo que se traslada a la cuota que usted paga.

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT)

Aunque ha tenido variaciones en su fórmula en los últimos años para atarlo a la Unidad de Valor Tributario, ciertas coberturas y rangos de indemnización por accidentes suelen calcularse en veces el salario mínimo diario legal vigente

Los aportes a pensión

Si usted es trabajador independiente y cotiza sobre la base mínima, o si es empleado, el valor que se descuenta mes a mes para salud y pensión subirá proporcionalmente al incremento del salario, ya que la base de cotización no puede ser inferior al mínimo legal.

Cuotas moderadoras de las EPS

El valor que usted paga por una cita médica o por reclamar medicamentos suele ajustarse anualmente. Para las personas que ganan menos de dos salarios mínimos, este ajuste suele ir de la mano con el incremento salarial para mantener la proporcionalidad del sistema.

¿Qué cosas no deberían subir con el salario mínimo?

Para tranquilidad del bolsillo, los siguientes rubros deberían subir solo con el dato de inflación, el cual suele ser más bajo que el aumento del salario mínimo:

Multas de tránsito: Ya están expresadas en la Unidad de Valor Tributario

Arriendos de vivienda: Por ley, solo pueden subir el IPC del año anterior (2025), no el salario mínimo.

Peajes: Generalmente indexados al Índice de Precios al Consumidor.

Es recomendable esperar a las primeras semanas de enero, cuando se conocerá con certeza el dato de inflación final de este año 2025.

