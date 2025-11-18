Personería de Bogotá alerta sobre colapso operativo de la Nueva EPS

Bogotá

La Personería de Bogotá alertó sobre la nueva crisis que atraviesa la Nueva EPS. Según el órgano de control, hoy una de cada cinco quejas que recibe la Personería contra las EPS del Distrito, (22%) es contra la Nueva EPS.

“Entre enero y septiembre de 2025 hemos documentado 1.943 quejas de afiliados que no recibieron atención”, dijo la Personería.

Según, el órgano de control la mitad de todas las quejas (49%) son por demoras en la entrega de medicamentos. Más de un tercio (36%) son por la imposibilidad de conseguir citas médicas.

“Esta no es una simple falla de atención. Es un colapso estructural. El análisis de la Personería ha identificado que las causas son técnicas y financieras. La propia EPS ha reconocido problemas en la implementación del nuevo software de gestión y graves dificultades financieras”, agregó el órgano de control.

Así mismo, indicaron que no hay medicamentos y la crisis de la EPS con sus operadores farmacéuticos (como Audifarma) es la causa directa de que los pacientes no reciban sus tratamientos.

Además, las deudas multimillonarias están rompiendo la red de atención. “Hospitales de alta complejidad, como el Hospital de San José, han anunciado la suspensión de servicios a la Nueva EPS. Esta es la razón técnica por la que los pacientes no encuentran citas”.

Esto es un colapso de la atención. Los datos confirman que la Nueva EPS está fallando en lo más básico: medicamentos y citas. Estamos hablando de vidas en riesgo. La Personería hace un llamado para que se adopten acciones inmediatas por parte de la EPS y de la Superintendencia de Salud. La salud de los bogotanos no es un trámite que pueda esperar”, concluyó Andrés Castro, personero de Bogotá.

