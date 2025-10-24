¿Cuánto cuesta la multa por no tener vigente el SOAT en 2025? Ojo a las otras sanciones

En Colombia, el Código Nacional de Tránsito Terrestre es el encargado de regular la circulación en vías públicas y privadas abiertas al público.

En esta normativa, se establecen los requisitos para obtener licencias de conducción y registro de vehículos y se regulan disposiciones como la señalización vial, los límites de velocidad y el comportamiento para conductores y peatones.

Así, los conductores de cualquier tipo de vehículo en el país están sujetos a sanciones y procedimientos si llegan a cometer infracciones de tránsito.

¿Cuánto cuesta la multa por no tener vigente el SOAT en 2025?

Los conductores en Colombia que no cuenten con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) vigente en su vehículo en el año 2025 están en riesgo de ser sometidos multas y sanciones por no cumplir de la normativa de tránsito.

De acuerdo con el artículo 1 y 42 del Código Nacional de Tránsito Terrestre, la multa por no portar el Soat al día es equivalente a treinta días de salario mínimo legal vigente.

Es decir, un aproximado de $1’423.500 pesos colombianos en 2025.

¿Qué infracciones de tránsito llevan a inmovilizar la moto?

De acuerdo con el Código Nacional de Tránsito, la inmovilización de motos consiste en la suspensión temporal de la circulación del vehículo por vías públicas o privadas abiertas al público.

Estos son los casos en los que esta medida se aplica:

Que SOAT o la revisión técnico-mecánica no estén vigentes.

Que la licencia de conducción haya sido adulterada o falsificada, o que pertenezca a otra persona. También si el vehículo tiene placas adulteradas o falsas.

Que el conductor se encuentre embriagado o bajo los efectos de sustancias alucinógenas.

Transitar por lugares o en horarios no permitidos.

Manejar sin luces o con dispositivos luminosos dañados.

Transportar combustibles no regulados o elementos inflamables.

Desplazarse con una carga que tenga exceso de peso o de dimensiones.

Si el vehículo se encuentra en mal estado mecánico o con desperfectos que pongan en peligro a otros.

En 2024, se aprobó una ley que elimina la inmovilización de motos para algunas infracciones menores, por ejemplo: transitar en sentido contrario, no respetar los semáforos en rojo o la señalización, manejar sobre espacios no permitidos, adelantar en lugares prohibidos o realizar maniobras peligrosas.

En estos casos, se impondrá una multa, pero la moto no será llevada a los patios.

