SIC ordenó a edificio residencial habilitar ingreso sin usar datos biométricos faciales

La Superintendencia de Industria y Comercio le ordenó a un conjunto residencial de Bogotá (Parque de los Cipreses Edificio Vista al Parque del Salitre Propiedad Horizontal) tener otros mecanismos diferentes de ingreso que no impliquen el tratamiento de datos sensibles, así como suprimir los datos biométricos, obtenidos mediante tecnologías de reconocimiento facial, de los residentes que lo solicitaron.

Según la SIC, este conjunto recolectó y trató datos biométricos (con tecnología de reconocimiento facial) sin contar con la autorización previa, expresa e informada de algunos residentes y, adicionalmente, no suprimió los datos de los titulares que se lo solicitaron.

La entidad recordó que los conjuntos residenciales son responsables del tratamiento de datos personales.

Además, afirmó que la biometría implica el uso de datos sensibles, lo que exige mayores garantías de seguridad y protección para los datos personales.

Así las cosas, el edificio deberá implementar medidas menos invasivas de ingreso como tarjetas de proximidad, códigos de acceso, personal de seguridad capacitado.