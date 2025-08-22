SIC multa a SOS EPS por divulgar historia clínica de un paciente con VIH

La Superintendencia de Industria y Comercio le puso una multa a Servicio Occidental de Salud (SOS) EPS por divulgar, sin autorización ni justificación legal, la historia clínica de un paciente con VIH.

Y es que con esto vulneró el régimen de protección de datos personales.

“Esta información fue remitida por SOS EPS a cuatro directivos del empleador del paciente, en el marco de un trámite de calificación del origen profesional de una patología osteomuscular, en el que no existía necesidad ni relevancia alguna para compartir datos sobre su estado serológico”, señaló la entidad de control en un comunicado.

La entidad dijo que la persona se vio expuesta a situaciones de vulnerabilidad y afectaciones en su entorno laboral, como cambios de área no justificados y la necesidad de atención psicológica tras revelarse su diagnóstico.

La entidad se defendió, pero la SIC rechazó el argumento de la EPS según el cual no se evidenció un perjuicio concreto ni existía prueba del daño.

“La historia clínica es un conjunto sistematizado de datos personales sensibles cuyo tratamiento está sometido a reglas estrictas de circulación restringida y de confidencialidad. La divulgación total o parcial de la información allí contenida, sin justificación legal o sin autorización de su titular, vulnera los derechos fundamentales de su titular y desconoce los principios de necesidad y finalidad, y la regla general de acceso y circulación restringida de los datos sensibles”, reiteró la SIC.