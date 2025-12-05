Inflación quedó en 5,3% en noviembre de 2025: bajó frente a octubre; dato clave para salario mínimo

La inflación en noviembre de 2025 subió respecto al año anterior. El dato anual se ubicó en 5,3% y en 2024 estaba en 5,2%.

Pero este tiene una doble mirada porque frente a octubre de este año la inflación bajó, pues en ese momento se ubicó en 5,5%, según el Dane. La variación mensual de la inflación en noviembre fue de 0,07%.

Este era uno de los datos más esperados en esta época, pues es el que se tiene en cuenta como base para la negociación del salario mínimo, que ya inició, sumado al dato de productividad, que el Dane dio a conocer hace una semana y se ubicó en 0,91%.

Así las cosas, el dato base para discutir el incremento que tendrá el salario mínimo para 2026 será de 6,2%.

Lo que suba adicional a ello será el componente político de la negociación que surge entre empresarios, sindicatos y el Gobierno.

La inflación, recordemos es el aumento de los precios de bienes y servicios.

Los sectores que más contribuyeron a este dato de inflación en noviembre fueron:

- Salud (0,71%)

- Bebidas alcohólicas y tabaco (0,44%)

- Bienes y servicios diversos (0,39%)

- Restaurantes y hoteles (0,38%)

Pese a este dato en el que se observa una desaceleración de la inflación, expertos aseguran que se vendría un incremento en las tasas de interés el próximo año.