¿Qué hacer si su aerolínea cancela o retrasa un vuelo en diciembre?

El transporte aéreo es un servicio que, en épocas de alta demanda como la temporada de diciembre, puede volverse complejo debido a los frecuentes retrasos y cancelaciones. De hecho, este tipo de inconvenientes representa el reclamo más recurrente entre los usuarios del sector.

Es fundamental que el pasajero conozca las compensaciones y alternativas que las regulaciones establecen para disminuir el impacto de estos cambios, especialmente cuando son atribuibles a la aerolínea.

En Colombia, las normas que rigen las obligaciones del transportador y los derechos de los usuarios están contenidas en los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia. Esta norma asegura que, ante cualquier incumplimiento por causas atribuibles a la compañía, el pasajero reciba asistencia y compensación oportuna.

Compensación según el tiempo

Si su vuelo sufre una dilación que es responsabilidad directa de la aerolínea, la ley establece una escala de asistencia que debe proporcionarse inmediatamente:

Entre 1 y 3 horas: el transportador debe ofrecer un refrigerio y facilitar una comunicación telefónica, de hasta tres minutos de duración.

el transportador debe ofrecer un refrigerio y facilitar una comunicación telefónica, de hasta tres minutos de duración. Entre 3 y 5 horas : a las compensaciones anteriores se suma la obligación de suministrar alimentos, ajustados a la hora del día (desayuno, almuerzo o cena).

: a las compensaciones anteriores se suma la obligación de suministrar alimentos, ajustados a la hora del día (desayuno, almuerzo o cena). Superior a 5 horas: además de los alimentos y la comunicación, el pasajero tiene derecho a una compensación adicional equivalente al 30% del valor del trayecto. Esta suma debe pagarse en efectivo, a menos que el usuario acepte expresamente otra modalidad (como bonos, tiquetes o millas).

Es importante destacar que, si la demora supera las cinco horas y, además, se extiende más allá de las 10:00 p.m., la aerolínea debe cubrir los gastos de hospedaje y los traslados necesarios desde y hacia el aeropuerto, siempre y cuando el pasajero no se encuentre en su ciudad de residencia.

Opciones del pasajero

Cuando una aerolínea cancela un vuelo por causas que le son imputables, el pasajero tiene dos vías principales para resolver la situación:

Desistir del viaje: tiene derecho a solicitar y recibir el reembolso total del costo del tiquete aéreo. Continuar el viaje: la aerolínea debe reubicar al pasajero en el siguiente vuelo disponible o gestionar un asiento en otra aerolínea sin costo adicional.

En casos de fuerza mayor, como condiciones meteorológicas, las compensaciones por daños y perjuicios son distintas, pero sus derechos de información se mantienen. Ante una cancelación no atribuible, el transportador debe suministrar información completa, veraz y oportuna sobre la suspensión y el usuario podrá exigir la reprogramación del viaje o el reembolso total del precio pagado, sin cargos extras.

Si siente que el contrato de transporte no se está respetando, el primer paso es presentar una Petición, Queja, Reclamo o Sugerencia (PQRS) directamente ante la aerolínea o la agencia con la que contrató el servicio.

Si la compañía no responde adecuadamente o vulnera el contrato, la instancia a la que debe acudir es la Superintendencia de Transporte (Supertransporte), la entidad encargada de investigar las actuaciones de las aerolíneas. Para iniciar el trámite, puede ingresar a la página de la Aeronáutica Civil y seguir la opción para radicar su PQRS ante la Supertransporte.

