Venezuela dio 48 horas a aerolíneas para reanudar conexiones tras cancelación de vuelos

Venezuela advirtió este martes 25 de noviembre de que las aerolíneas que cancelaron sus vuelos con origen y destino en el país tras el aviso de EE.UU. sobre una “situación potencialmente peligrosa en la región” tienen hasta las 12.00 hora de Venezuela del miércoles para reanudar sus operaciones, porque en caso contrario serán revocados sus permisos de “vuelo permanente”.

“El Estado venezolano fijó posición con las aerolíneas y tomará las acciones correspondientes. Ya les quedan menos de 24 horas”, dijo a EFE una fuente del Ministerio de Transporte.

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), adscrito a esa cartera de Estado, dio un plazo de 48 horas a las líneas aéreas para retomar sus operaciones, medida que el organismo informó a los representantes legales de estas empresas en una reunión el lunes y que entró en vigor a mediodía, hora local.

Le puede interesar: Zelenski y Pedro Sánchez anunciaron paquete de acuerdos entre Ucrania y España

El Gobierno de Venezuela y representantes de aerolíneas en el país se reunieron el lunes para coordinar acciones que garanticen la continuidad de los viajes, luego de que varias compañías cancelaran sus vuelos ante el aviso internacional emitido por Estados Unidos de “extremar la precaución” al sobrevolar el territorio venezolano.

El lunes, la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA), que engloba a 300 aerolíneas del mundo, informó que las autoridades venezolanas dieron 48 horas a las líneas aéreas para retomar los vuelos bajo advertencia de perder derechos de tráfico aéreo en el país sudamericano.

Este martes, la IATA aclaró que las compañías que podrían perder sus derechos de tráfico en Venezuela, tras recibir una advertencia del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), son las que han suspendido sus vuelos.

Desde el sábado y hasta este martes, varias aerolíneas han cancelado sus vuelos, como las españolas Air Europa, Plus Ultra e Iberia, así como la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la brasileña Gol, la sudamericana Latam y la turca Turkish Airlines.

Lea también: España firmó nueva agenda de desarrollo en Colombia que incluye 150 millones de euros para la paz

Las aerolíneas Copa, Wingo, Boliviana de Aviación y Satena mantienen sus operaciones activas.

Las venezolanas Laser y Estelar informaron este martes la suspensión de sus vuelos con destino a Madrid hasta el 1 de diciembre, luego de los avisos emitidos por la Autoridad Aeronáutica de España (AESA).

La española Enaire publicó el lunes, a petición de AESA, un aviso en el que recomienda a los operadores aéreos civiles españoles no realizar ningún vuelo en el espacio aéreo dentro del FIR Maiquetía, que abarca todo el territorio venezolano y se extiende hasta el mar Caribe.

Estas medidas se dieron a conocer después de que la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos emitiera este viernes un aviso instando a los vuelos comerciales a “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe, en medio del despliegue militar de Washington en la zona para presionar al Gobierno de Nicolás Maduro.

Escuche W Radio en vivo: