Zelenski y Pedro Sánchez anunciaron paquete de acuerdos entre Ucrania y España

Durante su último acto protocolario en España, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y su homólogo Pedro Sánchez anunciaron un paquete cinco de acuerdos que se van a desarrollar entre ambos países dentro de los que se incluyen:

Un memorando de entendimiento sobre desinformación rusa que fue firmado entre el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares y la Embajadora de Ucrania en España. Un acuerdo de cooperación entre el ámbito turístico de España y la Agencia Estatal de turismo de Ucrania, cuya firma estuvo a cargo del ministro de Industria y Turismo Jordi Hereu Boher y la Embajadora Julia Zokodoska. Una carta de de intenciones de acuerdo de cooperación técnica y financiera que firmó el ministro de Economía Carlos Cuerpo y la embajadora de Ucrania. Acuerdo de entendimiento de economía y comercio de España y la agricultura de Ucrania. Memorando de entendimiento en cooperación industrial y técnica en el que participaron 3 empresas españolas.