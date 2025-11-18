Zelenski y Pedro Sánchez anunciaron paquete de acuerdos entre Ucrania y España
Son cinco acuerdos los que alcanzaron Volodimir Zelenski y Pedro Sánchez para la cooperación entre Ucrania y España.
Durante su último acto protocolario en España, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y su homólogo Pedro Sánchez anunciaron un paquete cinco de acuerdos que se van a desarrollar entre ambos países dentro de los que se incluyen:
- Un memorando de entendimiento sobre desinformación rusa que fue firmado entre el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares y la Embajadora de Ucrania en España.
- Un acuerdo de cooperación entre el ámbito turístico de España y la Agencia Estatal de turismo de Ucrania, cuya firma estuvo a cargo del ministro de Industria y Turismo Jordi Hereu Boher y la Embajadora Julia Zokodoska.
- Una carta de de intenciones de acuerdo de cooperación técnica y financiera que firmó el ministro de Economía Carlos Cuerpo y la embajadora de Ucrania.
- Acuerdo de entendimiento de economía y comercio de España y la agricultura de Ucrania.
- Memorando de entendimiento en cooperación industrial y técnica en el que participaron 3 empresas españolas.