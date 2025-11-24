Habrá estudio de seguridad para definir si se mantienen vuelos comerciales a Venezuela

Fuentes fiables de la Aeronáutica Civil confirmaron a W Radio, que la autoridad aérea de la mano de las aerolíneas que operan a Venezuela realizará un estudio de seguridad para definir la viabilidad de mantener los vuelos entre los dos países tras el más reciente aviso de seguridad realizado por la Administración Federal de Aviación de EE. UU. (FAA) el pasado 21 de noviembre.

Se debe recordar que en dicha notificación de la FAA se aconsejó a las aerolíneas “tener precaución al operar en el espacio aéreo venezolano, debido a un empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores”. Por el momento, Wingo y Satena mantiene su operación con normalidad; Avianca canceló vuelos para este 25 de noviembre; por su parte Latam Airlines Colombia, aseguró que día tras día se estará evaluando la situación para determinar si realiza sus vuelos o los cancela.

Se debe recordar que, en su más reciente pronunciamiento, el coronel (r) Álvaro Mujica, secretario de la Aerocivil, explicó que el espacio aéreo de Colombia no tiene ninguna afectación ante la notificación de la FAA, sin embargo, reiteró que se mantiene un completo análisis frente a la situación del espacio aéreo de Venezuela con el fin de brindar medidas que garanticen la seguridad de todos los viajeros.

En sus declaraciones, el secretario Mujica, dijo “las tensiones entre el Gobierno de Estados Unidos y el Gobierno de Venezuela, eso es algo que se escapa del ámbito de control de la Aeronáutica Civil como de las aerolíneas, es por eso que nosotros corremos todas nuestras matrices de seguridad y se desarrollan estás cancelaciones o estos aplazamientos de los vuelos, es algo que en realidad se sale del control que tiene la Aeronáutica Civil y las aerolíneas”.