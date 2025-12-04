Satena, Wingo y Copa Airlines suspenden sus vuelos a Venezuela

Este jueves 4 de diciembre, la aerolínea Satena se sumó a Copa Airlines y Wingo con el anuncio de la suspensión de vuelos desde y hacia Venezuela.

Tal y como lo hicieron el día de ayer, 3 de diciembre, la colombiana y su matriz panameña argumentaron “intermitencias en una de las señales de navegación” de las aeronaves, lo que les llevó a tomar la decisión de cancelar sus operaciones.

En su comunicado, Satena indicó que “esta medida responde a reportes de interferencias ya registradas en los sistemas de navegación satelital utilizados por las aeronaves”.

Copa Airlines y Wingo, por su parte, explicaron que, debido a “intermitencias en una señal de navegación reportada hoy por nuestros pilotos, y que no comprometieron la seguridad”, se suspenden de forma preventiva los vuelos desde y hacia Caracas el 4 y 5 de diciembre de 2025.

“Estamos evaluando la situación y compartiremos nueva información en nuestros canales públicos en las próximas 24 horas”, agregó la información.

La aerolínea venezolana Laser también informó este jueves que canceló sus viajes en la ruta Caracas - Madrid hasta el 8 de diciembre por “causa de fuerza mayor”.

Esto, luego de que la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) emitiera una “alta recomendación” a los operadores civiles de no sobrevolar Venezuela.

A través del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (INAC), el Gobierno de Nicolás Maduro indicó que espera que Wingo y Copa Airlines reinicien sus vuelos en 48 horas.

En el comunicado de la autoridad aeronáutica, señalaron que mantienen “el monitoreo de las líneas aéreas que continúan sus operaciones en el país y ratifican la operatividad y seguridad del espacio aéreo venezolano”.

Vale recordar que el pasado 21 de noviembre, la autoridad aeronáutica estadounidense, la Administración Federal de Aviación, emitió una alerta en la que pide “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera “una situación potencialmente peligrosa” en la zona.

