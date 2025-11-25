Aerolínea venezolana Laser suspendió sus vuelos a Madrid hasta el 1 de diciembre

La aerolínea venezolana Laser anunció este martes 25 de noviembre, que se ve “imposibilitada” de operar sus vuelos hacia Madrid hasta el próximo 1 de diciembre tras un aviso de la Autoridad Española de Seguridad Aérea (AESA).

Enaire, empresa pública española que tiene asignada la gestión de la navegación aérea, publicó el lunes, a petición de AESA, un aviso en el que recomienda a los operadores aéreos civiles españoles no realizar ningún vuelo en el espacio aéreo dentro del FIR (espacio aéreo del que se encarga la torre de control) Maiquetía, que abarca todo el territorio venezolano y se extiende hasta el mar Caribe.

Laser vuela hasta España en alianza con su proveedor aéreo Plus Ultra. La aerolínea, que opera tres vuelos a la semana a España, no aclaró si estos viajes serán reagendados más adelante e instó a los pasajeros a comunicarse por teléfono o a través de las agencias de viajes “para más información”.

El domingo 23 de noviembre, la empresa había comunicado la reprogramación de su vuelo previsto para el lunes 24 de noviembre, hacia Madrid para el jueves, 27 de noviembre, por motivos operacionales, según la información difundida en Instagram, de su empresa aliada Plus Ultra.

El Gobierno de Venezuela y representantes de aerolíneas en el país se reunieron el lunes para coordinar acciones que garanticen la continuidad de los viajes, luego de que varias compañías cancelaran sus vuelos ante el aviso internacional emitido por Estados Unidos de “extremar la precaución” al sobrevolar el territorio venezolano.

En una publicación en Instagram, el Ministerio de Transporte precisó que “el mensaje central de la reunión fue la confianza y la seguridad en las operaciones por parte de los prestadores del servicio aéreo a los pasajeros”.

Según reveló este lunes la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA), el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) dio la orden de retomar los vuelos en un plazo máximo de 48 horas.

IATA, que engloba a 300 líneas aéreas de todo el mundo, aclaró a EFE que las compañías que podrían perder sus derechos de tráfico en Venezuela son las que han suspendido sus vuelos.

Desde el sábado 23 de noviembre, y hasta este martes, varias aerolíneas han cancelado sus vuelos, como las españolas Air Europa, Plus Ultra e Iberia, así como la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la brasileña Gol, la sudamericana Latam y la turca Turkish Airlines.

Entre las venezolanas, además de Laser, también ha suspendido sus vuelos Estelar.

El presidente Nicolás Maduro se dirigió el lunes 24 de noviembre, al ministro de Transporte, Ramón Velásquez, y le pidió garantizar la aplicación de la ley, aunque no dio más detalles ni hizo mención a la cancelación de vuelos por parte de las aerolíneas.

El pasado viernes 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación de EE.UU. emitió un aviso instando a los vuelos comerciales a “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera “una situación potencialmente peligrosa en la región”, anuncio que coincide con el nutrido despliegue militar de Washington en la zona para presionar al Gobierno de Maduro.

