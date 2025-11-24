Latam Airlines Colombia mantiene durante este lunes cancelada su operación a Venezuela

Tras la notificación que se hizo el pasado viernes por parte de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA por sus siglas en inglés) en la que aconsejó a las aerolíneas “tener precaución al operar en el espacio aéreo venezolano, debido a un empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores”; la aerolínea Latam confirmó que mantiene su decisión de cancelar la operación aérea desde Colombia hacia el país vecino durante este lunes, 24 de noviembre.

Se debe recordar que, para este domingo, 23 de noviembre, la operación aérea de Latam Airlines Colombia también fue cancelada asegurando que la medida adoptada es de carácter preventivo ante la alerta generada por la FAA en la cual se advirtió que “las amenazas en mención podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves en sobrevuelo, las fases de llegada y salida de los vuelos y /o en los aeropuertos de Venezuela”.

Latam Airlines explicó que la medida adoptada se generó debido a una situación que se registra ajena a su voluntad y por ende procedió a disponer de algunas opciones para los usuarios afectados por la cancelación de vuelos, dichas opciones son:

Cambiar la fecha del vuelo en la misma cabina hasta un año a partir de la fecha de compra del tiquete sin penalidades.

La devolución del dinero pagado por el tiquete sin ninguna penalidad.

Solicitar el cambio de ruta con destino final Cúcuta sin cobros adicionales.

La empresa aérea aseguró que mantiene un constante monitoreo frente a situación diaria de Venezuela para entregar información nueva y acertada a sus usuarios.

Para este lunes, se espera que la Aeronáutica Civil genere un pronunciamiento formal sobre el tema en mención. Se debe recordar que la autoridad aérea se encuentra en una nueva transición en su dirección tras la llegada el pasado 22 de noviembre de su nuevo director encargado, Luis Alfonso Martínez Chimenty.

