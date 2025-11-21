Renunció el director de la Aeronáutica Civil, general (r) José Henry Pinto

El general (r) José Henry Pinto renunció a la dirección de la Aeronáutica Civil este viernes, tras seis meses en el cargo.

La carta fue presentada ante la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, quien fue la misma funcionaria que lo llevó al cargo que hoy deja.

La llegada del general (r) José Henry Pinto estuvo envuelta en una polémica por haber sido socio de la empresa Transpacíficos, una firma cuestionada de aviación que ofrecía vuelos comerciales al suroccidente del país.

José Henry Pinto Rodríguez hizo parte de la Fuerza Aérea Colombiana por más de 35 años.

Aún no se conoce qué lo motivó a dejar la entidad.

Al respecto, la Aeronáutica Civil afirmó que “durante su gestión, el brigadier general Pinto ha liderado importantes avances para el desarrollo aeronáutico del país, fortaleciendo la conectividad aérea, la modernización de la infraestructura y la capacidad operativa de nuestros aeropuertos”.

La Aeronáutica Civil de Colombia informa a la opinión pública que, por decisión personal, el @bg_henrypinto presentó su carta de renuncia ante el Presidente @petrogustavo.

