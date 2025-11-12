Actualidad

Aerocivil confirmó rescate de los cuerpos tras accidente aéreo en Mitú

De acuerdo con la autoridad, los cuerpos fueron trasladados a Villavicencio.

Aeronautica. Foto: Suministrada - Avioneta. Foto: Imagen de referencia. Getty Images.

Aeronautica. Foto: Suministrada - Avioneta. Foto: Imagen de referencia. Getty Images.

Alejandro Arteaga

La Aeronáutica Civil confirmó la culminación de las labores de búsqueda y rescate tras el accidente aéreo de la avioneta de la empresa Nativ Air, registrado el lunes 10 de noviembre en Mitú, Vaupés, con la recuperación de los cuatro cuerpos de las personas a bordo.

Los fallecidos fueron traslados a Villavicencio, Meta, con el propósito de ser entregados a las autoridades competentes y dar inicio a los procedimientos de necropsia e identificación por parte de Medicina Legal.

“La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes Aéreos de Aerocivil ha activado el protocolo establecido para este tipo de eventos. Las labores se llevarán a cabo en la pista de Bocoa, así como en el sitio exacto donde impactó el avión”, informó la Aerocivil.

La Aeronáutica también aseguró que el equipo de expertos en accidentes aéreos continuará las labores en campo para recolectar la evidencia técnica, operacional y meteorológica requerida para determinar las causas del accidente.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad