Aerocivil confirmó rescate de los cuerpos tras accidente aéreo en Mitú

La Aeronáutica Civil confirmó la culminación de las labores de búsqueda y rescate tras el accidente aéreo de la avioneta de la empresa Nativ Air, registrado el lunes 10 de noviembre en Mitú, Vaupés, con la recuperación de los cuatro cuerpos de las personas a bordo.

En contexto: Aerocivil confirmó accidente de avioneta en Mitú con 4 ocupantes a bordo

Los fallecidos fueron traslados a Villavicencio, Meta, con el propósito de ser entregados a las autoridades competentes y dar inicio a los procedimientos de necropsia e identificación por parte de Medicina Legal.

“La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes Aéreos de Aerocivil ha activado el protocolo establecido para este tipo de eventos. Las labores se llevarán a cabo en la pista de Bocoa, así como en el sitio exacto donde impactó el avión”, informó la Aerocivil.

La Aeronáutica también aseguró que el equipo de expertos en accidentes aéreos continuará las labores en campo para recolectar la evidencia técnica, operacional y meteorológica requerida para determinar las causas del accidente.