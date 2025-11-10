Aerocivil confirmó accidente de avioneta en Mitú con 4 ocupantes a bordo

Según informó la Dirección de Servicios a la Navegación Aérea, la aeronave que despegó con 4 ocupantes a bordo desde la pista de Bocoa Querari en Mitú, con destino al Aeropuerto Fabio Alberto León Bentley, perdió contacto con la torre de control 2 minutos después de su partida.

Lea también: Al menos tres muertos y once heridos en el accidente del avión de UPS en Kentucky

La alerta se generó cuando se perdió contacto con la aeronave monomotor tipo Cessna C-206, matrícula HK-641, de la empresa Nativ Air, que activó de forma inmediata los protocolos de Búsqueda y Salvamento coordinado por el Centro de Rescate de la Regional Orinoquía.

Las autoridades también desplegaron aeronaves de apoyo y grupos de socorro especializados en tierra, que fueron apoyados por personal de la población que llegó hasta la zona del accidente.

“La Aerocivil lamenta confirmar que, como resultado de las operaciones de Búsqueda y Rescate SAR, la HK-641 fue localizada y la información preliminar en el sitio del accidente indica que la aeronave se encuentra totalmente incinerada; se presume que no hay sobrevivientes entre los cuatro (4) ocupantes a bordo”, informó en un comunicado la Aeronáutica Civil.

De acuerdo lo señalado por las autoridades aeronáuticas, ya se iniciaron las investigaciones sobre la causa del incidente, con el apoyo de autoridades militares, de policía y organismos de atención y prevención de desastres.

La Aeronáutica Civil pidió prudencia sobre la información divulgada sobre este hecho, por lo que pidió informarse sobre los avances de la investigación a traves de los canales oficiales de la autoridad.

Escuche W Radio en vivo: