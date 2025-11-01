Organismos de socorro en Pereira en alistamiento por el aumento de lluvias y riesgo de emergencias

El más reciente reporte del Ideam ubica a los 14 municipios de Risaralda en alerta roja y naranja por la alta probabilidad de deslizamientos de tierra, así como en alerta naranja por el incremento en los niveles de los ríos Otún, Risaralda, Cauca y San Juan, que atraviesan el área metropolitana y el occidente del departamento.

Las precipitaciones, acompañadas de fuertes vientos, han causado afectaciones en sectores de Pereira como Villasantana, Poblado, Caracol La Curva, Rocío Alto y Bajo y La Florida, donde se registran viviendas destechadas, inundaciones y más de un centenar de personas afectadas, que ya comenzaron a recibir atención por parte de la Dirección Municipal de Gestión del Riesgo.

La directora de la entidad, Dayana Andrea Gómez, confirmó que los niveles de los ríos Otún, Cauca y Risaralda han aumentado considerablemente, generando emergencias como las registradas en el corregimiento de Caimalito, donde varias viviendas resultaron inundadas.

“A toda la comunidad les hacemos el llamado de manera preventiva para que estén atentos a los cambios que se presenten a su alrededor. Desde la Dirección de Gestión del Riesgo nos encontramos realizando el alistamiento con todos los equipos humanos y técnicos con el fin de realizar las atenciones en todas estas emergencias que se puedan llegar a presentar.”

Asimismo, las autoridades mantienen monitoreo permanente en más de 50 puntos críticos de Pereira, con especial atención en la ladera norte del río Otún, una de las zonas más vulnerables y donde históricamente se han registrado tragedias durante las temporadas de lluvias intensas.

La fase de alistamiento contempla operativos de preparación para evacuaciones, información preventiva a la comunidad sobre sistemas de alerta, coordinación de alojamientos temporales y la revisión de planes de emergencia en áreas como salud, transporte y remoción de escombros.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que se mantenga informada a través de los canales oficiales y atienda las recomendaciones de los organismos de socorro.