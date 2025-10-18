20 oficiales de las Fuerzas Militares adelantarán el Curso de Altos Estudios Militares
Conozca el listado completo de oficiales.
La junta asesora de generales, presidida por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, seleccionó al grupo de oficiales de las Fuerzas Militares que integrarán durante el año 2026 el Curso de Altos Estudios Militares (CAEM) y el Curso Integral de Defensa Nacional (CIDENAL).
Los oficiales seleccionados fueron:
- 12 del Ejército Nacional.
- 5 de la Armada Nacional.
- 3 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.
Este es el listado completo
CURSO DE ALTOS ESTUDIOS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
- Coronel Manuel Enrique Zafra Mejía.
- Coronel Juan Gabriel Giraldo Castañeda.
- Coronel Jorge Adrián Guerra Rivas.
- Coronel Carlos Andrés Rodríguez Martínez.
- Coronel Wilson Miguel Zarabanda Fuentes.
- Coronel Carlos Arturo Hincapié Medina.
- Coronel Douglas Saavedra Hernández.
- Coronel Juan Fernando Carmona Cardona.
- Coronel Carlos Eduardo Luque Ochoa.
- Coronel Geovanni Andrés Cortés Molina.
- Coronel Farid Felipe Fonseca Bahamón.
ARMADA NACIONAL
- Capitán de Navío Carlos Augusto Romero Balcucho.
- Coronel de Infantería de Marina Jorge Ernesto Mejía Giraldo.
- Capitán de Navío Edwin Germán Fierro Monje.
- Capitán de Navío Jairo Eligio Orobio Sánchez.
- Capitán de Navío Javier Augusto Bermúdez Echavarría.
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
- Coronel Javier Mauricio Londoño Parra.
- Coronel Germán Augusto Varela Vallejo.
- Coronel Howar Geovanny Cortés Atuesta.
CURSO INTEGRAL DE DEFENSA NACIONAL
- Coronel José Benedicto Solano Vargas.
Estos oficiales iniciarán el Curso de Altos Estudios Militares (CAEM) y el Curso Integral de Defensa Nacional (CIDENAL).