Actualidad

12 oficiales del Ejército fueron seleccionados para adelantar el Curso de Altos Estudios Militares

Conozca los nombres de los doce uniformados.

Foto: Suministrada

Foto: Suministrada

Doce coroneles fueron seleccionados para integrar durante el año 2026 el Curso de Altos Estudios Militares (CAEM) y Curso Integral de Defensa Nacional (CIDENAL).

Esta decisión fue aprobada por el Gobierno nacional en la junta asesora presidida por el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez.

Lea también: ¿Por qué indígenas se tomaron ilegalmente la Universidad Nacional? Vicerrectora explica dificultades

Los coroneles seleccionados son:

  • Coronel Zafra Mejía Manuel Enrique del Arma de Caballería.
  • Coronel Giraldo Castañeda Juan Gabriel del Arma de Infantería.
  • Coronel Guerra Rivas Jorge Adrián del Arma de Inteligencia Militar.
  • Coronel Rodríguez Martínez Carlos Andrés del Arma de Aviación.
  • Coronel Zarabanda Fuentes Wilson Miguel del Arma de Caballería.
  • Coronel Hincapie Medina Carlos Arturo del Arma de Fuerzas Especiales.
  • Coronel Saavedra Hernández Douglas del Arma de Infantería.
  • Coronel Carmona Cardona Juan Fernando del Arma de Ingenieros.
  • Coronel Luque Ochoa Carlos Eduardo del Arma de Infantería.
  • Coronel Cortés Molina Geovanni Andrés del Arma de Infantería.
  • Coronel Fonseca Bahamon Farid Felipe del Arma de Artillería.
  • Coronel Solano Vargas José Benedicto del Cuerpo Administrativo.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad