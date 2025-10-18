12 oficiales del Ejército fueron seleccionados para adelantar el Curso de Altos Estudios Militares
Conozca los nombres de los doce uniformados.
Doce coroneles fueron seleccionados para integrar durante el año 2026 el Curso de Altos Estudios Militares (CAEM) y Curso Integral de Defensa Nacional (CIDENAL).
Esta decisión fue aprobada por el Gobierno nacional en la junta asesora presidida por el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez.
Los coroneles seleccionados son:
- Coronel Zafra Mejía Manuel Enrique del Arma de Caballería.
- Coronel Giraldo Castañeda Juan Gabriel del Arma de Infantería.
- Coronel Guerra Rivas Jorge Adrián del Arma de Inteligencia Militar.
- Coronel Rodríguez Martínez Carlos Andrés del Arma de Aviación.
- Coronel Zarabanda Fuentes Wilson Miguel del Arma de Caballería.
- Coronel Hincapie Medina Carlos Arturo del Arma de Fuerzas Especiales.
- Coronel Saavedra Hernández Douglas del Arma de Infantería.
- Coronel Carmona Cardona Juan Fernando del Arma de Ingenieros.
- Coronel Luque Ochoa Carlos Eduardo del Arma de Infantería.
- Coronel Cortés Molina Geovanni Andrés del Arma de Infantería.
- Coronel Fonseca Bahamon Farid Felipe del Arma de Artillería.
- Coronel Solano Vargas José Benedicto del Cuerpo Administrativo.