¿Por qué indígenas se tomaron ilegalmente la Universidad Nacional? Vicerrectora explica dificultades

El pasado viernes, 17 de octubre, se vivió una nueva jornada de manifestaciones en Bogotá. Integrantes de la guardia indígena que irrumpieron en la sede de la Universidad Nacional en Bogotá, atacaron las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos, y además, hirieron cuatro uniformados de la Policía con una de las flechas que utilizan.

Para hablar sobre el tema, pasó por los micrófonos de W Fin de Semana la vicerrectora de la Universidad Nacional, Carolina Jiménez, quien rechazó las acciones violentas.

