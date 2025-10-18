¿Por qué indígenas se tomaron ilegalmente la Universidad Nacional? Vicerrectora explica dificultades
Carolina Jiménez, vicerrectora de la Universidad Nacional, habló sobre la situación de orden público que se registró en Bogotá el pasado 17 de octubre y explicó cómo ingresó la minga al establecimiento educativo.
¿Por qué indígenas se tomaron ilegalmente la Universidad Nacional? Vicerrectora explica dificultades
06:19
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Foto: Archivo particular
El pasado viernes, 17 de octubre, se vivió una nueva jornada de manifestaciones en Bogotá. Integrantes de la guardia indígena que irrumpieron en la sede de la Universidad Nacional en Bogotá, atacaron las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos, y además, hirieron cuatro uniformados de la Policía con una de las flechas que utilizan.
Para hablar sobre el tema, pasó por los micrófonos de W Fin de Semana la vicerrectora de la Universidad Nacional, Carolina Jiménez, quien rechazó las acciones violentas.
Escuche la entrevista completa en La W:
¿Por qué indígenas se tomaron ilegalmente la Universidad Nacional? Vicerrectora explica dificultades
06:19
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escuche W Radio en vivo
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles