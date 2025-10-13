Irrupción en la Universidad Nacional: 2.000 manifestantes entran sin permiso y acampan en el campus

La Universidad Nacional de Colombia informó este lunes, 13 de octubre de 2025, que un grupo del Congreso de los Pueblos ingresó sin autorización a su campus en Bogotá, estableció acampada en la Concha Acústica y anunció que se quedarían pernoctando.

Un grupo de buses identificado como el Congreso de los Pueblos llegó al campus de la Universidad Nacional, sede Bogotá, en las primeras horas de la mañana. Ingresaron sin permiso alrededor de las 6:30 a.m. y se instalaron en la Concha Acústica con la intención de acampar en el campus unas 2.000 personas provenientes de diferentes regiones.

El personal de vigilancia dio aviso a la Vicerrectoría de Sede y enseguida se comunicó con las entidades estatales correspondientes: el Ministerio Público, los ministerios del Interior y Educación Nacional, y la Secretaría Distrital de Gobierno para manejar la contingencia.

Se activaron los Puestos de Mando Unificado Nacional y Distrital, así como el Comité de Prevención del Riesgo y Atención de Emergencias (CPRAE) de la Universidad.

Durante una reunión interinstitucional pasada las 9 a.m., la institución informó que el Gobierno Nacional declaró no tener conocimiento previo de la movilización.

Desde la Universidad Nacional se hizo un llamado al respeto de los espacios académicos y deportivos, y se enfatizó en la necesidad de preservar la seguridad y el normal desarrollo de las labores universitarias.

Finalmente, se estipuló que para el martes 14 de octubre de 2025, todas las actividades de docencia, investigación y extensión se llevarán a cabo con normalidad. La Universidad estará pendiente de la evolución de la situación y comunicará cualquier cambio por medio oficial.