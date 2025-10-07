Actos de vandalismo y cientos de personas afectadas por marchas en Bogotá: balance de la jornada

Este martes, 7 de octubre, se llevaron a cabo marchas tanto en Bogotá como distintas ciudades del país en apoyo a Palestina. Varios fueron los asistentes a las movilizaciones que, en su mayoría, transcurrieron con normalidad.

#NoticiaW #Bogotá | A esta hora, manifestantes se movilizan por la calle 26 hacia el oriente para llegar hasta la Plaza de Bolívar en Bogotá. pic.twitter.com/9mCkz5QU0D — W Radio Colombia (@WRadioColombia) October 7, 2025

Últimas noticias marchas hoy en Bogotá en apoyo a Palestina

Le recomendamos: Organizaciones sindicales realizaron plantón en solidaridad con Palestina en Montería

Sin embargo, en medio de la jornada, en la Universidad Pedagógica, a la altura de la calle 72 con carrera 11, se presentaron enfrentamientos entre uniformados de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden y encapuchados que atacaron con piedras algunas fachadas de varios establecimientos.

Otras noticias: “Gobierno protegerá la embajada de EE.UU.”: presidente Petro invitó a marcha pro Palestina

De igual forma, sobre la Carrera Séptima con calle 61 fue vandalizado un cajero automático de una entidad bancaria, la fachada de la Jurisdicción Especial para la Paz y un bus del Sistema Integrado de Transporte. En este punto, varios manifestantes usuarios hicieron uso de pólvora.

Entretanto, en la embajada de Estados Unidos en Bogotá se vivieron momentos tensionantes, ya que manifestantes quemaron banderas improvisadas de Israel y el país americano.

#NoticiaW | Esta es la situación a esta hora en inmediaciones de la embajada de Estados Unidos en Bogotá pic.twitter.com/qcl9m1MC4b — W Radio Colombia (@WRadioColombia) October 7, 2025

Noticia en Desarrollo…