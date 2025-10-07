Actos de vandalismo y cientos de personas afectadas por marchas en Bogotá: balance de la jornada
Más de 150 mil usuarios de TransMilenio se vieron afectadas por las manifestaciones de hoy en Bogotá en apoyo a Palestina.
Este martes, 7 de octubre, se llevaron a cabo marchas tanto en Bogotá como distintas ciudades del país en apoyo a Palestina. Varios fueron los asistentes a las movilizaciones que, en su mayoría, transcurrieron con normalidad.
Sin embargo, en medio de la jornada, en la Universidad Pedagógica, a la altura de la calle 72 con carrera 11, se presentaron enfrentamientos entre uniformados de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden y encapuchados que atacaron con piedras algunas fachadas de varios establecimientos.
De igual forma, sobre la Carrera Séptima con calle 61 fue vandalizado un cajero automático de una entidad bancaria, la fachada de la Jurisdicción Especial para la Paz y un bus del Sistema Integrado de Transporte. En este punto, varios manifestantes usuarios hicieron uso de pólvora.
Entretanto, en la embajada de Estados Unidos en Bogotá se vivieron momentos tensionantes, ya que manifestantes quemaron banderas improvisadas de Israel y el país americano.
